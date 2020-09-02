في ذكراه الـ75.. استسلام اليابان إبان الحرب العالمية الثانية في 5 نقاط

انتهت الحرب العالمية الثانية منذ 75 سنة، ولكن الدول لا تحيي ذكرى انتهاء الحرب في اليوم نفسه. اليوم الأربعاء يمثل الذكرى الرسمية لاستسلام اليابان أمام الولايات المتحدة، عندما تم على متن السفينة الحربية "يو أس أس ميسوري" في خليج طوكيو، توقيع الوثائق التي أنهت سنوات من المعارك الدامية.

ولكن بالنسبة لدول أخرى فإن تاريخ 15 آب/أغسطس هو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية، بإعلان امبراطور اليابان في خطاب الاستسلام.

يوم النصر على اليابان

انتصرت الولايات المتحدة وحلفاءها في الحرب وتحررت شعوب من الاضطهاد الياباني. وتحيي دول مثل بريطانيا وأستراليا وهولندا وكوريا ذكرى استسلام اليابان يوم 15 آب/أغسطس من كل سنة، بينما تحيي الفلبين والصين وروسيا الذكرى يوم 3 أيلول/سبتمبر. وتحيي اليابان ذكرى قتلاها في 15 آب/أغسطس خلال حفل مهيب، يحضره الامبراطور وعائلات قدماء المحاربين والقادة السياسيين.

الجنرال دوغلاس ماك آرثر يسلم قلم التوقيع إلى ملازم بريطاني. 1945/09/02 أ ب

تواريخ مختلفة

الدول التي تحيي ذكرى نهاية الحرب يوم 15 آب/أغسطس تأخذ بعين الاعتبار إعلان اليابان استسلامها، فيما دول أخرى تحيي المناسبة في 2أيلول/سبتمبر، عندما وقعت اليابان رسميا استسلامها منهية صراعا استمر حوالي نصف قرن في أنحاء من آسيا، ولكن الرئيس الأمريكي هاري ترومان قال حينها إنه ينبغي التريث، لكي توقع اليابان وثيقة استسلامها رسميا حتى يتم إعلان النصر.

كما أن الدول تختار تواريخ مختلفة لأسباب سياسية وتاريخية. ففي 2014 جعلت الصين من 3 أيلول/سبتمبر يوما تاريخيا، لإحياء ذكرى انتصار المقاومة الصينية الشعبية في الحرب ضد العدوان الياباني، وتحتفل الصين في ذلك اليوم من خلال الاستعراض العسكري.

كذلك تحتفل الفلبين بيوم النصر في 3 أيلول/سبتمبر، وهو اليوم الموافق لاستسلام الجنرال الياباني تومويكي ياماشيتا في ذلك البلد. أما روسيا التي أعلنت الحرب على اليابان يوم 9 آب/أغسطس فقد واصلت عملها العسكري حتى أوائل شهر أيلول/سبتمبر 1945.

جانب من 2600 أسير حرب ياباني كانوا يشكلون حامية في جزيرة روتا تم تجميعهم في غوام. 1945/09/05 أ ب

ما الذي حدث يوم 15 آب/أغسطس 1945؟

في ظهر ذلك اليوم وبعد أسبوعين تقريبا من قصف الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما في 6 آب/أغسطس وناكازاكي يوم 9آب/أغسطس، أذاع امبراطور اليابان رسالة الاستسلام إلى شعبه عبر الراديو. وجاء الإعلان بعد يوم من إعلام اليابان الولايات المتحدة وحلفاءها بالاستسلام، ثم وقع هيروهيتو والوزراء اليابانيون المرسوم الملكي للاستسلام.

وكان خطاب الامبراطور بغية إذاعته، سجل سرا مسبقا يوم 14 آب/أغسطس، وقد تولى مسؤولو القصر حماية التسجيلات من ضباط الجيش الذين داهموا القصر للاستيلاء عليها.

أثار قصف ناكازاكي. أ ب

ما الذي حدث في 2 أيلول/سبتمبر 1945؟

جرى توقيع وثيقة استسلام اليابان رسميا على متن السفينة الحربية "يو أسس ميسوري" التي رست في خليج طوكيو، حيث وقع عميد البحرية الأمريكي معاهدة سنة 1854 مع اليابان، حتى يفتح ذلك البلد الإقطاعي مجاله أمام التجارة مع الولايات المتحدة.

وكان على متن السفينة "ميسوري" وزير الخارجية الياباني مامورو شجميتسو والجنرال يوشيجيرو أومزو، وهما الذان وقعا وثيقة الاستسلام الرسمية. وبعد ذلك أدين الرجلان بارتكاب جرائم حرب.

وفي الجانب الآخر وقع الجنرال دوغلاس ماك آرثر القائد الأعلى لقوات التحالف باسم الأمم المتحدة، إلى جانب الأميرال شيستر نيمتز، الذي وقع باسم مندوبين لدى الولايات المتحدة من الدول الحليفة الأخرى، مثل بريطانيا وفرنسا وأسترليا وكندا وهولندا، ونيوزيلندا والصين والاتحاد السوفياتي.

اليابانيون الموقعون على وثيقة الاستسلام في خليج طوكيو. 1945/09/02 أ ب

وثيقة الاستسلام وما تلاها

قضت وثيقة الاستسلام بأن توقف اليابان جميع عملياتها العسكرية، وأن تحرر جميع أسرى الحرب والمعتقلين، كما شرعت الاحتلال الأمريكي لليابان طيلة سبع سنوات، إلى غاية إبرام معاهدة سان فرانسيسكو في نيسان/إبريل 1952، التي سمحت لليابان بالعودة إلى المجتمع الدولي، ومنذ ذلك الوقت أضحت اليابان حليفا هاما للولايات المتحدة.

لوحة معدنية تشير إلى وثيقة الاستسلام إبان الحرب العالمية الثانية التي وقعت على متن السفينة الحربية "يو أسس ميسوري". بيرل هاربر/هاواي -2020/08/11 كالب جونس/أ ب

ومنذ 1954، أنفقت اليابان عشرات مليارات الدولارات بعنوان مساعدات على التنمية، وكتعويض للمنطقة. واستغرق تطبيع اليابان لعلاقاتها الدبلوماسية مع أعداء الأمس الآسيويين أكثر من عقدين. وأعادت اليابان علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية سنة 1965، ومع الصين سنة 1972، ورغم ذلك ما تزال النزاعات بشأن الحرب في تلك الحقبة تؤثر في علاقات اليابان مع أجوارها، فاليابان في حاجة أيضا إلى توقيع معاهدة سلام مع روسيا بسبب نزاع على الأراضي، وهي لم تقم علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.