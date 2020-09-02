سوق الانتقالات: مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك وكوتينيو يعود لبرشلونة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع لاعب وسط فريق أياكس أمستردام دوني فان دي بيك مقابل 39 مليون يورو عدا عن الإضافات.

وأصبح اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 23 عاما أول تعاقد لفريق النروجي أولي غونار سولسكاير في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قد ترتفع لتصل إلى 44 مليون يورو.

ووقع فان دي بيك الذي لعب دورا هاما في تأهيل أياكس الى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2018-2019 عقدا لمدة خمسة أعوام مع الشياطين الحمر مع خيار التجديد لموسم اضافي.

وقال فان دي بيك "لا أستطيع أن أشرح كم هي فرصة رائعة الانضمام إلى ناد له تاريخ رائع".

وأضاف "أود أن أشكر الجميع في أياكس. لقد نشأت هناك وسيكون لدي دائما رابطة خاصة مع النادي. أنا الآن على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي وتقديم أداء على أعلى مستوى وليس هناك مستوى أعلى من مانشستر يونايتد".

وواصل "بعد أن تحدثت مع المدرب حول رؤيته للفريق، فإن الاتجاه الذي يسير فيه النادي مثير للغاية ولا أستطيع الانتظار لأكون جزءا منه".

واعتبر سولسكيار أن لاعبه الجديد "يتمتع بكل الصفات الفنية اللازمة للفريق ولديه الشخصية المطلوبة للنجاح في مانشستر يونايتد".

وأوضح أن "قدرته على رؤية الملعب وتوقيت تحركاته وقراءة اللعبة سوف تكمل حقا الصفات التي لدينا في خط الوسط ووصوله يعزز حقا المواهب التي لدينا في هذا المركز".

من جانبه، تمنى مدير شؤون كرة القدم في نادي أياكس مارك أوفورمارس لفان دي بيك التوفيق في أولد ترافورد، وقال "إنه انتقال رائع بالنسبة لدوني وهو انتقال يستحقه. كما أنها نقطة إيجابية لأكاديمية أياكس للشباب، حيث بدأ اللعب منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره".

ولفت لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق إلى أنه "في الصيف الماضي كان هناك الكثير من الاهتمام به (فان دي بيك)، لكن لحسن الحظ، تمكنا من الاحتفاظ به في أياكس لعام آخر".

عودة كوتينيو

وأكد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء عودة اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى فريق برشلونة الإسباني بعدما انتهت فترة اعارته وعدم رغبة الفريق البافاري بالتعاقد معه بشكل دائم.

كوتينيو أ ب

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن كارل-هاينتس رومينيغه الذي كان قد أوضح الشهر الماضي أنه لن يتعاقد مع كوتينيو بشكل دائم "مع ابداعاته وتقنيته الممتازة، عاش معنا مبارياتنا هذا الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)".

وخاض البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما، أحد أبرز مواسمه بعدما كان مر بفترة محبطة في برشلونة عقب انتقاله من ليفربول الإنجليزي عام 2018.

وسجّل كوتينيو 11 هدفا، وصنع تسعة أهداف أخرى، في 38 مباراة مع بايرن في كل المسابقات، بما في ذلك هدفين في المباراة التاريخية التي فاز فيها ابطال أوروبا على الفريق الكاتالوني 8-2 في ربع نهائي البطولة القارية.

وكافح كوتينيو من أجل المشاركة كأساسي في تشكيلة المدرب هانزي فليك منذ حلوله بديلا من الكرواتي المقال نيكو كوفاتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما فضل فليك توماس مولر عليه في خط الوسط الهجومي.

وحصل الفريق الألماني على خدمات البرازيلي "الموقتة" من برشلونة مقابل 8,5 مليون يورو (10 ملايين دولار) مع خيار الشراء، لكن بايرن فضل عدم تفعيل هذا البند الذي كلن سيكلفه 120 مليون يورو.

وأضاف رومينيغه "من الصعب علينا القيام باي استثمارات اخرى بهذا الحجم في هذه الاوقات الاقتصادية الصعبة".

ويبدو أنه سيكون لكوتينيو دورا أكبر في برشلونة مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، بعدما سرت شائعات حول اتصال جرى بين الشخصين يوم الإثنين ليؤكد كومان لكوتينيو أنه جزء من مخططه للموسم القادم.