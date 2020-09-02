بعد تهديدها ليوتيوب...باكستان تمنع مواقع المواعدة بسبب موادها "المنافية للأخلاق"

منعت باكستان الثلاثاء إمكان وصول مستخدمي الإنترنت إلى عدد من مواقع المواعدة بينها "تيندر"، إذ اعتبرت أنها تبث مواد "منافية للأخلاق" و"خادشة للحياء"، في خطوة تأتي بعد أيام من تهديها بحظر موقع "يوتيوب" لأسباب مماثلة.

وأعلنت الهيئة الباكستانية للاتصالات في بيان أنها حظرت الوصول إلى "تيندر" و"غريندر" و"سايهاي" و"تاغد" و"سكاوت"، موضحةً أن هذه التطبيقات لم تستجب طلباتها "مطابقة (مواد المحتوى التي تعرضها) عبر البث التدفقي مع القوانين الباكستانية".

وبررت الهيئة هذا الحظر بأن "لهذه المواد المنافية للأخلاق والخادشة للحياء آثاراً سلبية".

وكانت الهيئة هددت الخميس شركة "يوتيوب" التابعة لـ"غوغل" بأنها ستمنع فوراً أي مواد مصوّرة "مستهجنة"، ومنها "المواد المبتذلة والخادشة للحياء والمنافية للأخلاق وصور العري وخطاب الكراهية".

ووجهت الهيئة في تموز/يوليو الفائت إنذاراً أخيراً إلى تطبيق "تيك توك" الصيني وأمرتها بحذف المحتويات التي تعتَبَر "فاحشة"، ثم عمدت إلى منع دخول تطبيق "بيغو لايف" مؤقتا ولعبة "بلاير أنونز باتلغراوندز".

وانبرى المدافعون عن حرية التعبير من فورهم لانتقاد قرار الهيئة الجديد، ورأى مدير منظمة "بايتس فور أول" للدفاع عن الحقوق عبر الإنترنت شهزاد أحمد أن "شرطة الأخلاق هي نفسها غير أخلاقية".

وقال "إذا قرر بالغون استخدام أحد التطبيقات، فليس للدولة أن تملي عليهم ما إذا كان يجب أن يستخدموها أم لا".

تطبيق المواعدة "تيندر" منزل على هاتف ذكي Patrick Sison/Patrick Sison

وأضاف "لا يسعنا إلا أن نستنكر هذا الانتهاك للحياة الخاصة"، واصفاً هذا المنع بأنه "سخيف كلياً".

وفي ردّ قصير عن سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت "تيندر" أن من ستكون "مسرورة بمناقشة" الأمر مع الهيئة الباكستانية، والبحث معها في "الجهود الرامية إلى مطابقة" القوانين الباكستانية، آملة في أن يكون هذا النقاش "مثمراً".

أما "غريندر" فهو تطبيق مخصص للمثليين الذين يعاقبون بالسجن في باكستان بموجب قانون موروث من حقبة الاستعمار البريطاني، أو حتى بالإعدام وفق الشريعة الإسلامية المطبقة في هذا البلد. لكنّ القضاء الباكستاني لم يصدر يوماً أي قرار من هذا النوع في مثل هذه القضايا.