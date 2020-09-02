السعودية: أحكام ابتدائية بإعدام وسجن مدانين في هجوم على حسينية عام 2014

أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية الأربعاء أحكاما أولية بالإعدام والسجن بحق مدانين في هجوم غير مسبوق عام 2014 استهدف حسينية خلال إحياء ذكرى عاشوراء في قرية الدالوة بالمنطقة الشرقية حيث يقيم غالبية المواطنين الشيعة.

وأدّى الهجوم في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين، وهو الأكثر دموية في السعودية منذ موجة الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بين 2003 و2006، وقد نفذه ملثمون قالت السلطات إنهم من المعتقلين السابقين المرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت قناة "الاخبارية" الحكومية إنّ المحكمة الجزائية أصدرت "أحكاماً ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة"، فحكمت على سبعة بالإعدام، وثلاثة بالسجن لمدة 25 سنة، وحددت موعدا لاحقا لمحاكمة اثنين آخرين.

ويمكن للمتهمين استئناف الأحكام.

وفتح الهجوم الباب أمام هجمات أخرى في المملكة وتوترات مع الشيعة الذي يشكلون غالبية سكان المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

ففي أيار/مايو عام 2015 قتل 21 شخصا على الأقل في اعتداء انتحاري تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف واستهدف مسجدا شيعيا خلال صلاة الجمعة في بلدة القديح في محافظة القطيف في شرق السعودية.

وفتح مسلح النار في حسينية للشيعة في شرق السعودية في 17 تشرين الأول/اكتوبر من العام ذاته ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح تسعة آخرين، في هجوم تبنته جماعة تطلق على نفسها اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في البحرين".

وبلغت التوترات ذروتها مع إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في 2016 من بين 47 شخصا غالبيتهم من السنة أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويشكل الشيعة، الذين يشكون التهميش منذ فترة طويلة، بين 10 إلى 15 بالمئة من عدد سكان المملكة البالغ عددهم 33 مليون شخص.

ويقول العديد من الشيعة إنهم ضحية التنافس بين السعودية وإيران.