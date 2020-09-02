فيديو: معاناة ومخاوف من انهيار النظام الصحي في غزة بسبب كوفيد-19

يعاني أهل قطاع غزة اليوم، ليس فقط من حصار إسرائيلي مستمر منذ نحو 13 عاماً، بل من أزمة صحية غير مسبوقة أيضاً، مع انتشار وباء كوفيد 19 في القطاع.

وتواجه غزة مخاوف انهيار كلي للنظام الصحي، في بقعة يعانى فيها القطاع الطبي من استهداف عسكري إسرائيلي للبنى التحتية والمستشفيات، ما تركه عاجزاً عن تقديم الرعاية اللازمة للسكان.

وضع النظام الصحي مرتبط بشكل مباشر بالحصار، فلا يمكن للفلسطينيين في غزة تحسين الأوضاع بحال لم تفتح النقاط الحدودية لإتاحة توصيل الأدوات والأدوية اللازمة، كما لا يمكنهم بناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، وإرسال العاملين في المجال الصحي إلى الخارج لتلقي تدريب متقدم وحديث، بحال بقيت الأوضاع على ما هي عليه.

في ظل العجز الذي يخلفه الحصار، وتزايد عدد السكان، وضعف النظام الصحي وتدهوره، يأمل الغزاويون بأن يبقى الوضع الصحي كما هو الآن ولا يزداد سوءًا، على الأقل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وجه بإرسال وفد وزاري بشكل عاجل إلى غزة لمراقبة الوضع والمساعدة في تلبية الاحتياجات.