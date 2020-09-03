شركة العال تعلن موعد انطلاق أول رحلة شحن إسرائيلية إلى دبي

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية الخميس إطلاق أول رحلة شحن جوي إلى دبي، بعد أيام من رحلتها التجارية التاريخية إلى الإمارات.

وفي أعقاب الإعلان عن تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، ذكرت الشركة في بيان أنّ رحلة الشحن الجوي مدرجة لأن تغادر مطار بن غوريون قرب تل ابيب في 16 أيلول/سبتمبر المقبل.

وعكس رحلة الركاب المباشرة، ستتوجه رحلة الشحن إلى دبي عبر لييج في بلجيكا، حسب ما أعلنت "العال" دون أن توضح مسار الرحلة تحديدا.

وقالت العال إن طائرة بوينغ 747 ستنقل "معدات زراعية وتكنولوجية" من إسرائيل إلى الإمارات، ومن المقرر أن تصبح الرحلة موعدًا منتظمًا كل يوم أربعاء في المستقبل.

وأوضحت العال أنّ "رحلة الشحن الأسبوعية لشركة العال إلى دبي ستمكن الشركات الإسرائيلية من التواصل في الاستيراد والتصدير من وإلى دبي، وكذلك آسيا عبر النقل من دبي".

والإثنين، حملت أول رحلة تجارية لشركة العال بين إسرائيل والإمارات وفدا إسرائيليا-أميركيا إلى العاصمة أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز التعاون.

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 آب/أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

لم تكن الرحلة المباشرة التاريخية أول رحلة تجارية بين البلدين فحسب، بل كانت أيضا أول رحلة رسمية لشركة الطيران الإسرائيلية تعبر أجواء السعودية.

وأظهر مواقع تحديد مسارات الطائرات عبور الطائرة أجواء السعودية ومرورها فوق العاصمة الرياض، في أول رحلة معلنة لشركة طيران إسرائيلية تسافر في سماء المملكة. لكنّها تفادت أجواء البحرين وقطر.

وسلكت طائرة "العال" المسار نفسه عكسيا في اليوم التالي عندما عادت إلى تل أبيب.