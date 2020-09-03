تغريم سائح فرنسي في سردينيا بتهمة "سرقة رمال" من الشاطئ

غرمت سلطات جزيرة سردينيا الإيطالية سائحاً فرنسياً ألف يورو بتهمة سرقة كيلوغرامين من رمال الشاطئ.

وصادرت السلطات المسؤولة عن حماية الساحل الرمل من أمتعة الرجل، في مطار إلماس، ولم يتم الكشف عن هويته.

وتعتبر الرمال في الجزيرة موارد محمية وثمينة لا يسمح بنقلها إلى الخارج منذ سنوات، ويغرم المخالفون بمبالغ كبيرة.

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الجزيرة حادثة سرقة رمال كهذه من قبل فرنسيين، العام الماضي اعتقلت السلطات فرنسيين كانا يهربان 40 كيلوغراماً من الرمل في سيارتهما، قبيل الصعود إلى عبارة تقلهما إلى تولون الفرنسية.

عام 2015 أنشأ مواطنون من سردينيا صفحة على فيسبوك بعنوان "سردينيا تسرق وتنهب" لمشاركة قصص الرمال المسروقة، وذلك قبل عامين من دخول قانون جديد حيز التنفيذ، حيث أصبحت تجارة الرمل والحصى والقذائف غير قانونية عام 2017، تحت طائلة غرامات تصل إلى 3000 يورو.