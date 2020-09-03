فيديو: "ذا الروك" يعلن إصابته وعائلته بكورونا ويوجه كلمة إلى متابعيه فماذا قال لهم؟

حتى أقوى "الصخور" لا يمكنها أن تتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما حدث مع المصارع السابق الممثل الهوليوودي دواين "ذي روك" جونسون الذي أعلن، الأربعاء، عن إصابته بالفيروس هو وعائلته.

وفق ما أظهرت الفحوص التي أجريت لهم، فير أن الممثل طمأن محبيه عن وضعهم الصحي ودعا جمهوره إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال "ذي روك" في تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه على إنستغرام الذي يتابعه عليه أزيد من 196 مليون مستخدم، "زوجتي لورن وكذلك ابنتاي وأنا، أجريت لنا فحوص جاءت نتيجتها إيجابية".

وأضاف الممثل البالغ 48 عاما والمتخصص في أفلام الحركة "كان ذلك من أصعب الأمور التي كان علينا كعائلة أن نواجهها (...) لكنني سعيد بأن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة".

وأوضح "ذي روك" الذي حل للسنة الثانية توالياً في المرتبة الأولى ضمن ترتيب الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود، أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين جداً.

ومن هذا المنطلق، حضّ محبّيه على التزام الحذر، ناصحاً إياهم بعدم استقبال أيّ كان إلا إذا كانت الفحوص أظهرت أنه لا يحمل فيروس كورونا.

وقال "ضعوا الكمامات" و"عززوا جهازكم المناعي بالفيتامينات ومضادات الأكسدة".