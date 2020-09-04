أول وفاة بكوفيد-19 في نيوزيلندا منذ 3 أشهر ومستجدات أخرى عن الفيروس حول العالم

تخطى عدد الوفيات عالمياً بسبب فيروس كورونا 868 ألف وفية فيما فاق عدد الإصابات المسجلة رسمياً 26 مليون بحسب الإحصائيات التي تقدّمها جامعة جون هوبكنز الأميركية، معتمدة على مصادر رسمية.

برلسكوني أدخل المستشفى

أدخل رئيس وزراء إيطاليا سابقاً سيلفيو برلسكوني المستشفى كـ"إجراء احترازي" بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما ذكره بيان صادر عن مكتبه الجمعة.

احتمال "إصابة باتمان"

أعلنت شركة "وارنر براذرز" للإنتاج أن تصوير فيلم "باتمان" أوقف في بريطانيا بعدما تبيّن أن أحد أفراد فريق العمل مصاب بفيروس كورونا، فيما كشفت مجلة "فانيتي فير" أن المصاب المشار إليه هو الممثل روبرت باتنسون الذي يؤدي دور الرجل الوطواط في الفيلم.

وأفادت "وارنر براذرز" في بيان بأن "نتيجة الفحوص التي أجريت لأحد أعضاء فريق الإنتاج في "باتمان" جاءت إيجابية فتم عزله التزاماً بالتدابير المعمول بها".

وأضافت الشركة أن "التصوير عُلٌّقَ موقتاً"، من دون أن تشير في بيانها إلى اسم الشخص المصاب. ونقلت مجلة "فانيتي فير" عن "مصادر رفيعة المستوى" أن المصاب هو بطل الفيلم الممثل البريطاني روبرت باتينسون.

أول وفاة في نيوزيلندا منذ 3 أشهر

سجلت نيوزيلندا أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان "كان الرجل (50 عاماً) الذي توفي في وقت سابق من اليوم في مستشفى ميدلمور، واحداً من المصابين خلال تفشي الوباء في أوكلاند في آب/أغسطس".