المفوضية الأوروبية تقترح توحيد إجراءات السفر بين دول التكتل خلال الجائحة

تبنت المفوضية الأوروبية مقترحا لضمان التنسيق بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تقيد حرية الحركة فيما بينها، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقطع مصور، إلى أن اختلاف التدابير التي تتخذها دول الاتحاد، بشأن الحجر الصحي، تسببت في إرباك المواطنين، وقالت: "نحن بحاجة لضمان المزيد من الوضوح في هذه الخطوات".

واقترحت فون دير لاين اتخاذ نهجا موحدا بين الدول الأعضاء.

وتسعى المفوضية إلى رفع مستوى التعاون بين دول التكتل، في اتخاذ قرارات وأن يتم استخدام الألوان كرموز لتحديد المخاطر، وأن يتم إقرار تدابير مشتركة لتطبيقها على المسافرين من المناطق شديدة الخطورة، وأن تقدم معلومات عن هذه التدابير في الوقت المناسب للعموم.

وأكدت أنها لا تعتقد أنه من الجائزة منع أي مواطن من الاتحاد الأوروبي من دخول دولة أخرى من دول الاتحاد، وأوصت بإجراء الفحوص وفرض حجر لاحتواء تفشي الفيروس عند الحاجة، وقالت:"هذه التدابير ستؤمن الاستقرار، وستساهم في إيضاح الأمور بخصوص الوضع في أوروبا".

ومن المفترض أن يتم نقاش المقترح وتبنيه من قبل المجلس الأوروبي، ليصبح حيز التطبيق.