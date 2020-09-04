رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعلن أن صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة أن صربيا ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لتصبح "أول بلد" اوروبي يحتذي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نتنياهو في بيان بالعبرية "أشكر لصديقي رئيس صربيا (...) قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها"، موضحا أن هذه العملية ستتم "بحلول تموز/يوليو 2021".

وأضاف "أود أيضا أن أشكر صديقي الرئيس (دونالد) ترامب لمساهمته في هذا الإنجاز".

وبذلك، تحتذي صربيا بالولايات المتحدة وغواتيمالا اللتين نقلتا سفارتيهما من تل أبيب الى القدس في أيار/مايو 2018 في اختراق للتفاهم الدولي حول المدينة المقدسة، الأمر الذي أثار سخط الفلسطينيين.

وترى الأمم المتحدة أن قضية القدس يجب أن تكون موضوع اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي انتظار حصول ذلك على الدول ألا تقيم ممثليات دبلوماسية لها في القدس.

احتلت الدولة العبرية القدس الشرقية في 1967 وضمتها لاحقا وتعتبر أن المدينة برمتها عاصمة "أبدية" لإسرائيل، في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المنشودة.

ويأتي إعلان نتنياهو في شأن صربيا بعد أقل من شهر على إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بمسعى من واشنطن.

إقامة علاقات بين كوسوفو وإسرائيل

في الوقت نفسه، أورد الرئيس الأميركي أن كوسوفو، الدولة ذات "الغالبية المسلمة"، وافقت على إقامة "علاقات دبلوماسية" مع الدولة العبرية.

وكتب على تويتر "تهانينا، دول إسلامية وعربية أخرى ستكون التالية"، مشيدا ب"يوم عظيم آخر بالنسبة الى السلام في الشرق الأوسط".

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

رد فعل فلسطيني

اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "فلسطين باتت ضحية طموحات ترامب الانتخابية"، وذلك بعيد إعلان نقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وكتب عريقات على تويتر أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيقوم بكل شيء لضمان إعادة انتخابه، حتى لو كان ذلك يدمر السلام"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخريف.