"الناتو" يطالب موسكو بالكشف عن برنامج "نوفيتشوك" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

دعا حلف شمال الأطلسي الجمعة إلى تحقيق دولي بشأن عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني وطالب موسكو بالكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن برنامجها المرتبط بغاز "نوفيتشوك" للأعصاب.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع استثنائي عقده الحلف بشأن الهجوم الذي تعرّض له نافالني إن "على الحكومة الروسية أن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تحقيق دولي محايد".

وكان المعارض الروسي البارز نافالني قد نقل إلى ألمانيا من أومسك الروسية بهدف متابعة العلاج بعدما ما قال مقربون منه إنه "تعرّض للتسميم" ما أدى إلى دخوله في غيبوبة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنه تعرّض للتسمم بغاز الأعصاب، الأمر الذي نفاه الكرملين.

وكانت روسيا اتهمت باستخدام غاز الأعصاب الذي يعني اسمه "الوافد الجديد" أنتج في المختبرات السوفياتية في نهاية الستينيات ضدّ شخصيات أخرى منها الجاسوس والعميل المزدوج (بريطاني-روسي) سيرغي سكريبال.