شاهد: البحرية السريلانكية تنقذ طاقم ناقلة نفط محترقة

على بعد 70 كيلومتراً شرق شواطئ سريلانكا، هب حريق بناقلة نفطية ضخمة كانت تنقل 270 ألف طن من النفط الخام من الكويت إلى الهند.

خلف الحادث مصاباً واحداً ومفقوداً واحداً من ضمن طاقم السفينة المكون من 23 شخصاً من الفلبين واليونان.

واندلع الحريق بداية في مرجل في غرفة المحرك على متن الناقلة إم تي نيو دايموند.

ومع تلقي البحرية السريلانكية إشارة، أرسلت أربع سفن للمساعدة في عملية الإطفاء والإنقاذ، وعند وصول السفن الأربعة كان 19 من أفراد الطاقم قد تحركوا على قوارب النجاة وتم إنقاذهم من قبل السفن، فيما ترك القبطان واثنين آخرين الناقلة، مع بدء جهود البحرية إخماد الحريق.

وتم نقل عضو الطاقم المصاب وهو المهندس الثالث للناقلة ويحمل الجنسية الفلبينية إلى المستشفى، ووفقاً للمتحدث باسم البحرية.