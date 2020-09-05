روسيا تفرض عقوبات اقتصادية على عشرات الأوكرانيين بينهم الرئيس السابق

أضافت روسيا أسماء أكثر من 40 شخصاً إلى قائمة عقوبات اقتصادية تطال أوكرانيا بينهم الرئيس السابق بترو بوروشنكو.

وفي مرسوم صدر في ساعة متأخرة الجمعة، أضيف 41 اسماً إلى لائحة تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تضم 322 شخصية أوكرانية و68 شركة تم تجميد أصولهم في روسيا في إطار الأزمة المستمرة بين كييف وموسكو.

وإلى جانب بوروشنكو، الذي كان يتولى الحكم في ذروة المعارك بين القوات الأوكرانية ومتمردين مدعومين من موسكو في شرق البلاد، فإن من بين الشخصيات الجديدة التي أضيفت للقائمة نجم موسيقى الروك الذي تحول إلى العمل السياسي زفياتوسلاف فاكارشوك.

وهدأت المعارك في الشرق، لكن لا تزال تندلع اشتباكات بشكل متنظم. وأودى النزاع بأكثر من 13 ألف شخص منذ اندلاعه في 2014 عندما أدت انتفاضة مدعومة من الغرب للاطاحة بالرئيس الأوكراني المدعوم من روسيا.

ثم ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، في خطوة رفضتها كييف وداعموها الغربيون بوصفها غير قانونية. بعد ذلك لجأ الطرفان إلى عقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات في غياب مؤشرات تذكر على تمكن محادثات سلام متكررة، من تحقيق تقدم دائم.