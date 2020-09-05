"بيبي يا حبيبي".. مدوّن سعودي "يغني" بالعبرية لبنيامين نتنياهو

أثار المدون السعودي محمد سعود الجدل مجدداً بعيد نشره لمقطع فيديو على صفحته في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يتغنى فيه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تغريدة محمد سعود، التي جاءت بعد دقائق من الإعلان عن السماح للطائرات الإسرائيلية بالقيام برحلات جوية مباشرة بين الدولة العبرية والإمارات عبر الأجواء السعودية، أثارت غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتردد محمد سعود في نشر الفيديو التي يمتدح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال أغنية تقول بعض كلماتها "بيبي بيبي يا حبيبي" في إشارة إلى نتنياهو، الذي تدعوه بعض الأوساط السياسية في إسرائيل والخارج باسم "بيبي بيبي".

وكانت هيئة الطيران المدني في السعودية أعلنت عن موافقتها بعبور الرحلات الجوية القادمة من الإمارات العربية المتحدة وإلى كافة الوجهات أجواءها، وهو ما يعني السماح بعبور الطائرات الإسرائيلية.

وأشاد الإسرائيليون بأغنية "بيبي بيبي يا حبيبي" واعتبروها تضامناً واضحاً مع الدولة العبرية بعد اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب. وقد اعتبر بعضهم أن مبادرة محمد سعود دليل على اندثار الخوف في صفوف العرب المؤيدين لإسرائيل.

ويظهر سعود في تغريدة أخرى يرقص برفقة شخص آخر، ويغنيان بالعبرية أيضاً.

وأشاد مدونون إسرائيليون بفيديو محمد سعود واعتبروه أحد ثمار اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، ودليلاً على "انقشاع الخوف في صفوف المدونين العرب المؤيدين لإسرائيل.

وقال المدون الإسرائيلي ديفيد أرونسون في تغريدة مخاطباً محمد سعود: "جميل جداً يا محمد، إذا كنت قد غنيت فعلاً أغاني يوزي هيتمان، فعليك أيضاً أن تغني أغنيته الشهيرة ولدتُ من أجل السلام".

وسبق وأن أثار المدون السعودي محمد سعود الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عند زيارته إسرائيل العام الماضي إلى جانب وفد إعلامي يضم صحفيين عرب حيث عمد الفلسطينيون إلى ملاحقته وطرده من أزقة الحيّ القديم في القدس.

كما تعرض للسب والشتم وألقى بعض الأطفال الأحذية عليه.

وكان سعود من الداعمين لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وتشكر عبر تويتر القيادة الإماراتية، حيث سيتسنّى للإماراتيين بسبب محمد بن زايد الصلاة في المسجد الأقصى.

ودعا مدونون آخرون المملكة العربية السعودية إلى الإسراع بإبرام اتفاق مع إسرائيل أسوة بالإمارات العربية المتحدة.

من جهته اعتبر نتنياهو أن ما حدث يمثل "ثمار السلام المرتبطة بالسلام الحقيقي" مشيداً بجهود جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك بجهود الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وكانت الكاتبة السعودية سعاد الشمري قد غردت قبل أيام على صفحتها مهنئة المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بمناسبة عيد ميلاده.

وردّ أدرعي على الشمري قائلاً: "شكرا جزيلاً للصديقة سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي، أنت مثل وقدوة للكثيرين".

للتذكير، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، موافقتها على طلب الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وقد حطت الأسبوع الماضي طائرة "بوينغ" تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين، وكان على متنها وفد إسرائيلي وآخر أميركي.