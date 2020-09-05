هواوي تجذب تطبيق "توم توم" وتقلص اعتمادها على غوغل

بعد أن فقدت أجهزة هواوي الجديدة لميزة مفتاح الدخول إلى "متجر غوغل بلاي"، بات عليها الاعتماد على متجرها الخاص "هواوي آب غالوري"، إلا أن هذا يعني أن هذه الهواتف، لا يمكنها تحميل التطبيقات المهمة الموجودة في "غوغل بلاي".

لكن متجر هواوي بات يجذب العديد من التطبيقات المهمة، في محاولة لتقليص ن الفجوة، وليصبح هذا المتجر بديلاً مهماً يعوض ما نقص من متجر "غوغل بلاي".

فهذا الأسبوع، تم إطلاق تطبيق "توم توم" الخاص بالخرائط، ضمن متجر هواوي، على قدم المساواة مع "آبل آب ستور"، و"غوغل بلاي ستور".

وفي وقت سابق من هذا العام، حقق "آب غاليري" الخاص بهواوي خطوة كبيرة بخصوص تطبيقات الخرائط، بجذبه تطبيق "هير وي غو"، الذي يقدم مزايا خاصة، كالتحميل المجاني، والاستخدام دون الاتصال، وإن كانت هذه الخدمة تعني أن أوضاع الطرقات والازدحام لن تكون متوفرة.

تطبيق توم توم Richard Drew/AP2010

ويعد إضافة تطبيق "توم توم" إلى المتجر خطوة كبيرة أيضاً، خاصة وأن التطبيق شهير، ويمكن استخدامه دون الاتصال بالإنترنت، وهذه نقطة مهمة، خاصة وأن رسوم التجوال مرتفعة في بعض الدول، ويتيح هذا التطبيق تحميل الخرائط ثلاثية الأبعاد بالتفصيل على الهاتف.

ومن ضمن مزايا هذا التطبيق، توجيهه السائقين إلى أفضل الطرق، كما يمكن تصميم الخرائط ضمن هذا التطبيق حسب الطلب، بحذف مناطق وإضافة أخرى، إلا أن هذا التطبيق ليس مجانيا، كـ "غوغل ماب" و"وي غو"، ويكلف تحميله لفترة زمنية مدتها سنة نحو 13 دولار.

وتعمل شركة هواوي حاليا مع تطبيق توم توم لتطوير تطبيقها للخرائط، وبهذا تكون هواوي قد نجحت بتقليص اعتمادها على خرائط غوغل بشكل كبير، مع أن مستخدمي هواوي يمكنهم استخدام خرائط غوغل من خلال الويب.