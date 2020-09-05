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إسرائيل

شاهد.. سماء تل أبيب تمطر أكياس ماريجوانا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
ماريجوانا
ماريجوانا   -   حقوق النشر  LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP or licensors
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هبطت مئات الأكياس الصغيرة التي تحوي القنّب هذا الأسبوع من الجو على الساحة المركزية في تل أبيب وتلقفها المارة سعداء ومذهولين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة "الطائرة المسيّرة الخضراء" أعلنت عبر تطبيق "تلغرام" أنها "توزّع القنّب مجانا ًمن الجو".

ورمت الطائرة المسيّرة مئات الأكياس الصغيرة التي يحوي كل منها غرامين من القنّب، فما كان من الموجودين في ساحة رابين، أمام مبنى بلدية تل أبيب، إلا أن تهافتوا عليها لأخذها.

واستجوبت الشرطة الشخصين اللذين توليا التحكّم بالطائرة المسيّرة.

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