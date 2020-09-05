هوبي هاري، مدينة الملاهي المعروفة بعالم الرعب فيها، والكائنة في ضواحي ساوباولو البرازيلية، تعيد فتح أبوابها من جديد، بعد إغلاق دام أكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبات بإمكان زوار المدينة التجول فيها بسياراتهم، لمدة نصف ساعة، يجتازون خلالها مجموعة من ألعاب الترفيه المرعبة الممتدة على مسافة 2.7 كم، يمرون فيها بالزومبي والوحوش وأبطال أفلام الرعب.

ومن المفترض أن تستمر مدينة الملاهي هذه بفتح أبوابها ما بين السادسة والتاسعة والنصف مساءً يوميا، حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أما التكلفة فهي 47 دولاراً على كل سيارة بأربعة ركّاب.