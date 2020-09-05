هوبي هاري، مدينة الملاهي المعروفة بعالم الرعب فيها، والكائنة في ضواحي ساوباولو البرازيلية، تعيد فتح أبوابها من جديد، بعد إغلاق دام أكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبات بإمكان زوار المدينة التجول فيها بسياراتهم، لمدة نصف ساعة، يجتازون خلالها مجموعة من ألعاب الترفيه المرعبة الممتدة على مسافة 2.7 كم، يمرون فيها بالزومبي والوحوش وأبطال أفلام الرعب.
ومن المفترض أن تستمر مدينة الملاهي هذه بفتح أبوابها ما بين السادسة والتاسعة والنصف مساءً يوميا، حتى بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أما التكلفة فهي 47 دولاراً على كل سيارة بأربعة ركّاب.
No Comment المزيد من
شاهد: مئات البيلاروسيات يقدن مسيرة تجوب شوارع مينسك
شاهد: تدشين النفق الثالث بمشروع السكك الحديدية العابرة لجبال الألب
شاهد: إعادة افتتاح شرفة مراقبة هادسن ياردز بعد إغلاقها بسبب كوفيد-19
شاهد: انتعاش التزلج على الرمال في ظل لجوء السعوديين للسياحة الداخلية
شاهد: ناسا تجرب صاروخا من شأنه أن يغير مستقبل الرحلات الفضائية
شاهد: أقرب للواقع... لوحة لنهر ثلاثي الأبعاد يشق أزقة جاكارتا
شاهد: هندوس مومباي يستعيضون عن البحر ببرك الماء لأداء طقوس غانيش تشاتورثي
شاهد: عائلة جاكوب بليك تقود مظاهرات في كينوشا ضد زيارة ترامب
شاهد: فن "نو" المسرحي الياباني يحاول الصمود في ظل تفشي كوفيد-19
شاهد: مظاهرة ضد تغير المناخ في لندن واعتقالات في صفوف المحتجين
شاهد: عودة التلاميذ لمدارسهم في ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الأولى
شاهد: إعصار قوي يضرب جنوب اليابان وتحذيرات من وقوع "كارثة كبرى"
شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون عمدة بورتلاند الأمريكية بالاستقالة
شاهد: مهاجرون ينصبون الخيم في باريس مطالبين باستقبال وإيواء "إنسانيا"
شاهد: كنائس تُجيز شرب الخمر خلال قداس الأحد في جنوب إفريقيا
شاهد: سباق حلبة سنيترتون الأطول من نوعه في المملكة المتحدة
شاهد: أناس يتضرعون في صلواتهم للاتقاء من عدوى فيروس كورونا في كولومبيا
شاهد: باريس تعزز من خطتها لمحافحة انتشار كوفيد-19
شاهد: الفيضانات تشرد سكان بعض المناطق في الهند
شاهد: متظاهرون يفترشون الأرض تنديداً بعنف الشرطة في بريطانيا