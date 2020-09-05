البنك الدولي يوقف تمويل مشروع بناء سدّ بسري المثيل للجدل في لبنان

ألغى البنك الدولي قرضا لتمويل بناء سدّ في لبنان يقول أنصار البيئة إنه قد يدمر منطقة غنية بتنوعها البيولوجي. وقال البنك الدولي في بيان إنه كان حذر الحكومة اللبنانية من سحب اتفاقه "بسبب شروط أولية لم تتحقق لبدء البناء".

في يونيو-حزيران عُلّق العمل بسدّ بسري جزئياً بعد إثارة البنك مخاوف حيال عملية التنفيذ، وأمهل البنك لبنان حتى الـ 4 سبتمبر-أيلول للعمل على حلول لمواضيع محددة تتعلق بالتشغيل والصيانة وحماية البيئة. وقال البنك الدولي إن "الجزء الملغى من القرض هو 244 مليون دولار وإن الإلغاء يسري على الفور".

وكان من المقرر بناء هذا السدّ في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب العاصمة اللبنانية. وتقول الحكومة إن المشروع سيؤمن مياه الشفة لـ 1.6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.

وواجه السدّ معارضة كبيرة في الأوساط المدنية والبيئية في لبنان.

ورغم تطمينات سابقة من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي إلا أن ناشطين بيئيين ومزارعين يعربون عن خشيتهم من تداعيات بناء السدّ، لما سيترتب عنه من مصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية وقطع آلاف الأشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت يميز تلك المنطقة.