السماح للرئيس المالي السابق بالعلاج في الإمارات

سمح للرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا مساء السبت بمغادرة باماكو لتلقي العلاج في الإمارات لفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر بالاتفاق مع دول غرب أفريقيا، كما أعلن الأحد المجلس العسكري الذي أطاحه.

وأعلنت اللجنة الوطنية للإنقاذ التي شكلها الانقلابيون في بيان الأحد "تم الاتفاق على السماح بعملية إجلاء صحية لإبراهيم بوبكر كيتا لأسباب إنسانية لفترة لا تتعدى الشهر".

وقالت اللجنة إن فترة الشهر "قابلة للتمديد فقط بتوصية طبية على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر ويستكمل العلاج في مالي". وتضم اللجنة ضباطا أطاحوا كيتا (75 عاما) في 18 آب/أغسطس، بعد حكمه لسبع سنوات.

وأضاف البيان الذي حمل توقيع الكولونيل مالك دياو الرجل الثاني في اللجنة أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "تتعهد ضمان عودة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا فور إنتهاء العلاج وفقا للشروط المذكورة آنفا".

وأكد المجلس العسكري أن التعهد تم بعد "مباحثات أجراها وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان) مع سلطات مالي من 22 الى 25 آب/أغسطس".

وغادر الرئيس السابق باماكو مساء السبت إلى الإمارات في رحلة خاصة مع شخصين لم تكشف هويتهما.

وكان رحيله لتلقي العلاج في الخارج مطروحا بعد أطاحته. وتأكد ذلك مطلع الأسبوع بعد إصابته بحسب أطبائه بسكتة دماغية نقل إثرها إلى المستشفى الثلاثاء في باماكو وغادره الخميس.