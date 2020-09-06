"من قلبي سلام للخرطوم".. مغردون يدعون للتضامن مع الخرطوم مثل بيروت

عبر العديد من مستخدمي موقع تويتر عن تضامنهم مع السودانيين المتضررين من الفيضانات التي تعرفها البلاد والتي أدت إلى مقتل 99 شخصاً وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وجاءت السيول غير المسبوقة منذ عقود على 16 محافظة من بين 18 محافظة في السودان، وتسببت بتدمير آلاف المنازل وتشريد أصحابها ما دفع بسلطات البلاد إلى إعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر.

ونشر مغردون على تويتر صور تظهر حجم الأضرار التي سببتها السيول عبر هاشتاغ #من_قلبي_سلام_للخرطوم.

وعلى سبيل المقارنة ذكر مغردون أن الأضرار التي سببتها الفيضانات تتجاوز "أضرار انفجار بيروت.."

كما دعا البعض إلى إظهار التعاطف والدعم المتضررين مثلما كان الحال مع اللبنانين عقب انفجار مرفأ بيروت

وأشاد البعض "طبية الشعب السوداني" الذي واجه الكوارث و المحن "مبتسما".