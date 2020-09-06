مقتل 3 مهاجمين وعنصر من الحرس الوطني التونسي في "اعتداء إرهابي" في سوسة

قال الحرس الوطني التونسي إن ثلاثة مهاجمين في اعتداء سوسة قتلوا أثناء تبادل إطلاق نار مع قوات المن، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكانت والوكالة ذكرت سابقاً عن ناطق باسم الحرس الوطني التونسي، أن عنصراً تابعاً للجهاز قتل اليوم خلال "هجوم إرهابي" في سوسة، المدينة ذات الطابع السياحي والتي تقع شرقيّ تونس.

وأضاف حاسم الدين الجبالي أن دورية مؤلفة من عنصرين تعرّضت لهجوم بالسلاح الأبيض في وسط سوسة، وأن أحد العنصرين "سقطَ شهيداً" فيما نقل الآخر إلى المستشفى بعد إصابته بجروح.