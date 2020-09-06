بريطانيا تسجّل نحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

تواجه بريطانيا تزايداً في انتشار وباء كوفيد-19 مع تسجيل نحو ثلاثة آلاف إصابة إضافية الأحد، وفق أرقام لوزارة الصحة تدل على مستوى غير مسبوق منذ نهاية أيار/مايو.

ولا تزال المملكة المتحدة البلد الأكثر تضرراً في أوروبا وسجّلت الأحد حالتي وفاة إضافيتين ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 ألفاً و551.

في المقابل، سجلت 2998 إصابة اضافية الأحد مقابل 1813 السبت، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 347 ألفاً و152 إصابة. وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 756 بينهم 69 يستعينون بأجهزة تنفس.

واعتبر مسؤول الشؤون الصحية في المعارضة العمالية جوناثان أشوورث عبر تويتر أن هذه الزيادة "مقلقة للغاية"، داعياً وزير الصحة مات هانكوك الى شرح مقاربته أمام النواب الإثنين.

وأسوة بما قامت به سابقاً، تعتزم حكومة بوريس جونسون المحافظة إعادة فرض قيود على صعيد محلي عند الضرورة بهدف تجنب إغلاق جديد على مستوى وطني يلحق بالاقتصاد أضرارا جسيمة.