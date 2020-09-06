فيديو: غرق 4 مراكب على الأقل خلال تظاهرة بحرية مؤيدة لترامب في تكساس

أعلنت السلطات الأميركيّة أنّ مجموعة قوارب كانت تشارك في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس السبت دعماً للحملة الانتخابيّة للرئيس دونالد ترامب، واجهت عدداً من الصعوبات، تراوحت بين غرق بعضها وجنوح عددٍ منها وتسرّب المياه إلى عدد آخر.

وأضافت الشرطة التي أرسلت مروحيات لآغاثة الغرقى أنه لم تُسجَّل أية إصابات.

وقال مكتب شريف مقاطعة تريفيس (شمال غرب أوستن)، في تغريدة على تويتر، إنّه "استجاب لمكالمات عديدة تتعلّق بقوارب تواجه صعوبات أثناء العرض (المائي) المؤيّد لترامب في بحيرة تريفيس"، مشيراً إلى "غرق قوارب عدّة".

وقالت كريستين دارك، المتحدّثة باسم مكتب الشريف، إنّ لا دليل على أنّ ما حدث مُفتعَل.

وأضافت دارك أنّ "بعض القوارب تسرّبت إليه المياه، وأنّ عدداً آخَر تعطّل، في حين جنحت قوارب أخرى. كان الوضع مزيجاً من كلّ شيء".

وأظهرت صور نُشرت على تويتر، قوارب ترفع أعلاماً تدعم حملة ترامب، تُبحِر وسط أمواج ناجمة على الأرجح عن تحرّك عدد كبير من القوارب قرب بعضها البعض في الوقت نفسه.

وأوضحت دارك أنّه "كان هناك عدد استثنائي من القوارب في البحيرة اليوم"، لافتة إلى أنّ السلطات ما زالت بصدد إحصاء عدد القوارب التي غرقت وعدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وأشارت إلى أنّ أكثر من 2500 شخص قالوا على فيسبوك إنّهم شاركوا في التظاهرة المائيّة.