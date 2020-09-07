الشرطة البريطانية تعتقل شخصا يشتبه بضلوعه في اعتداء بيرمينغهام

أعلنت الشرطة البريطانية صباح الإثنين توقيف رجل يبلغ من العمر 27 عاماً على خلفية عمليات الطعن التي وقعت في برمنغهام الأحد، ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة. ولم تقدم الشرطة معلومات أخرى عن هوية الشخص المشتبه بضلوعه في هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح سبعة آخرين. وكلنت الشرطة قد نشرت شريط فيديو يصور مرتكب العملية.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "لقد اعتقلنا رجلاً للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وسبع محاولات قتل في سلسلة من الهجمات بالسكين في برمنغهام".

ويبدو أنه تم استهداف الضحايا "بشكل عشوائي"، وفق الشرطة.

وقُتل رجل يبلغ 23 عاماً بعدما طُعن فيما أُصيب رجل وامرأة يبلغان 19 و32 عاماً، بجروح خطيرة بسلاح أبيض ولا يزالان في المستشفى في حال حرجة. وأُصيب خمسة أشخاص آخرين تراوح أعمارهم بين 23 و33 عاماً، بجروح أقل خطورة.

ووقعت الهجمات بين الساعة 00:30 و02:20 بالتوقيت المحلي (23:30 و01:20 ت غ) في عدة أماكن في المدينة. ونشرت الشرطة مساء الأحد مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة يظهر فيها المشتبه به وتلقت "الكثير من الردود". وأشارت إلى أن "أحد هذه الخيوط قادنا إلى حيّ سيلي أوك هذا الصباح حيث تم توقيف رجل".

ويتواصل التحقيق. وبحسب عناصره الأولية، لا شيء يسمح حاليا بترجيح فرضية هجوم "إرهابي" أو جريمة كراهية أو حرب عصابات، وفق ما أوضح قائد شرطة منطقة ويست ميدلاندز ستيف غراهام في مؤتمر صحفي الأحد.