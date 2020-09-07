نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن إصابة لاعبيه الدوليين رياض محرز وأيميريك لابورت بكوفيد-19

أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم الإثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد. وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي والحكومة.

وقال "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 أيلول/سبتمبر.

ونشر رياض محرز على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها "شكرا لرسائلكم اللطيفة، انا بخير ابقوا بأمان جميعا"

فيما غرد ايمريك لابورت على حسابه أيضا "شكر للجميع على الرسائل، كل شيء بخير...، أنا أتبع البروتوكول للأيام القادمة، وسأعود قريبا، انتبهوا لأنفسكم".