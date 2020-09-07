المعارض الروسي أليكسي نافالني يفيق من الغيبوبة وفق مصدر طبي ألماني

استفاق المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، من غيبوبة مستحثة طبيا وفصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني حيث يتلقى نافالني العلاج. وقال مستشفى شاريتيه في بيان، "إنه يستجيب للمحفزات اللفظية"، مشيرا إلى أن حالة نافالني البالغ 44 عاما "تحسنت".

وكان المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف أدان اليوم، ما وصفه بالمحاولات اللامعقولة لاتهام روسيا بتسميم المعارض نافالني، والذي قال يشأنه مستشفى شاريتيه، إن الرجل هو ضحية تسمم بغاز الأعصاب من فئة نوفيتشوك، تعرض له نافالني في روسيا خلال جولته الإنتخابية. والمادة المسممة تم اختراعها في العهد السوفياتي، لأغراض عسكرية.

وتوجه الدول الغربية إصبع الاتهام إلى السلطات الروسية، وتحثها على تقديم تفسيرات. وأظهرت ألمانيا موقفا صلبا عندما حددت مهلة ببضعة أيام لموسكو، كي تقدم روسيا توضيحات بشأن ما جرى.

مستشفى شاريتيه الألماني الذي يخضع فيه نافالني للعلاج. 2020/09/04 أ ب

أما موسكو فتلوم برلين على عدم مد السلطات الروسية بمكونات الملف، مدعية أن ذلك يؤخر عملية التحقيق التي تطالب به ألمانيا. وقال الكرملين إن روسيا تنتظر من ألمانيا مدها بجميع المعلومات الضرورية بخصوص هذا الموضوع، خلال الأيام المقبلة.