الإعصار هايشن يتجه إلى كوريا الجنوبية بعد اجتياحه جنوب اليابان

اقترب الإعصار القويّ هايشن من كوريا الجنوبية الإثنين، بعدما كان اجتاح جنوب اليابان مصحوبًا برياح عنيفة وأمطار غزيرة استدعت إصدار تحذيرات بضرورة إجلاء ملايين الأشخاص. وأشارت عمليات تقييم أولية صباح الإثنين إلى أن الإعصار سبّب أضرارًا أقلّ ممّا كان يُخشى، على الرّغم من أنّ مئات الآلاف من المنازل تُركت بلا كهرباء في معظم أنحاء جزيرة كيوشو بجنوب اليابان.

وعند الساعة السابعة صباحًا، كان الإعصار على بُعد 30 كيلومترًا شمال جزيرة تسوشيما، وصُنّف على أنّه إعصار "كبير" وقوي. وتراجعت ليلاً شدّة الإعصار بعض الشيء، لكنّه ظلّ مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترًا في الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أنه تم تسجيل عشرات الإصابات، أغلبها طفيفة، لدى كبار السن. وقال مسؤول محلّي في إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس إنّ أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في غوتو في ناغازاكي، بعد أن تطايرت نافذة زجاجيّة خلال الساعات الأولى من فجر الإثنين.

وحذر مسؤولون من هطول قياسي للأمطار وهبوب رياح قوية بما يكفي لاقتلاع أعمدة شبكة الكهرباء وقلب المركبات. ومرت العاصفة فوق جزر صغيرة قرب كيوشو بعد ظهر الأحد إذ أظهرت تسجيلات مصورة الرياح العاتية تحني الأشجار بينما هطلت الأمطار بغزارة.

ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى اجتماع طارئ للحكومة لتنسيق استجابتها للعاصفة وحذر من فيضانات وانزلاقات أرضية. وقال "يجب توخي أعلى درجات الحذر جراء إمكان هبوب رياح عاتية وأمواج عالية وارتفاع مستوى المد".

وأضاف "أدعو الشعب الياباني، خصوصا أولئك الذين يعيشون في مناطق معرّضة بشكل كبير لخطر فيضان الأنهار أو ارتفاع مستوى المد، الى الاطلاع بشكل متواصل على المعلومات الواردة والتحرّك فورا لضمان سلامتهم".