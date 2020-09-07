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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: إقصاء جوكوفيتش من بطولة التنس المفتوحة بعد ضربه لحكم بالكرة "دون قصد"

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz
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نجم التنس الصربي جوكوفيتش وهو يتفقد مراقبة الخطوط بعد إصابتها
نجم التنس الصربي جوكوفيتش وهو يتفقد مراقبة الخطوط بعد إصابتها   -   حقوق النشر  AP/USTA
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أقصي لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش من بطولة التنس المفتوحة للولايات المتحدة، الأحد، وذلك بعدما ضرب بالكرة إحدى مراقبات الخطوط خلال مبارته أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا في نيويورك.

واستبعد المصنف الأول من المباراة في الدور الرابع بعد أن ضرب بالكرة بالخطأ الحكم التي سقطت أرضا فور تلقيها الضربة على مستوى الرقبة، وتقدم نحوها جوكوفيتش لمعاينتها والاعتذار منها.

وتوقفت المقابلة ليدور حديث قصير بين جوكوفيتش والحكم قبل أن يغادر الملعب ليكون الفوز تلقائيا من نصيب منافسه الإسباني. وغاب جوكوفيتش عن المؤتمر الصحفي، المنتظر يوم الإثنين، غير أنه عبر على حسابه الرسمي في الإنستغرام عن أسفه لما حدث.

وجاء في منشور طويل له أن "هذا الوضع جعلني حزينا للغاية...أخبروني في البطولة أنها بخير حمدا لله. أنا جد آسف لأنني سببت لها مثل هذا الضغط. كان غير مقصود وخطأ." وأضاف "لا أريد أن أفصح عن اسمها احتراما خصوصيتها".

وعلق على إقصائه قائلا " بالنسبة للإقصاء، أحتاج إلى العودة والعمل على خيبة أملي وتحويل كل هذا إلى درس لنموي وتطوري كلاعب وكإنسان".

مجدد اعتذاره إلى القائمين على البطولة.

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This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So wrong. I’m not disclosing her name to respect her privacy. As for the disqualification, I need to go back within and work on my disappointment and turn this all into a lesson for my growth and evolution as a player and human being. I apologize to the @usopen tournament and everyone associated for my behavior. I’m very grateful to my team and family for being my rock support, and my fans for always being there with me. Thank you and I’m so sorry. Cela ova situacija me čini zaista tužnim i praznim. Proverio sam kako se oseća linijski sudija, i prema informacijama koje sam dobio, oseća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu da otkrijem zbog očuvanja njene privatnosti. Jako mi je žao što sam joj naneo takav stres. Nije bilo namerno. Bilo je pogrešno. Želim da ovo neprijatno iskustvo, diskvalifikaciju sa turnira, pretvorim u važnu životnu lekciju, kako bih nastavio da rastem i razvijam se kao čovek, ali i teniser. Izvinjavam se organizatorima US Opena. Veoma sam zahvalan svom timu i porodici što mi pružaju snažnu podršku, kao i mojim navijačima jer su uvek uz mene. Hvala vam i žao mi je. Bio je ovo težak dan za sve.

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وتداول مغردون فيديو يظهر لحظة ضرب جوكوفيتش للكرة التي اتجهت مباشرة نحو المراقبة وأصابتها على مستوى الرقبة ما جعلها تسقط أرضا.

كما أبدى مغردون تعاطفهم مع اللاعب الذي اقصي بسبب حادث غير مقصود من قبله.

وبخروج جوكوفيتش فقد ترك الباب أمام المنافسين المتبقين الذين لم يفز أي واحد منهم بلقب البطولة المفتوحة من قبل.