شاهد: إقصاء جوكوفيتش من بطولة التنس المفتوحة بعد ضربه لحكم بالكرة "دون قصد"

أقصي لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش من بطولة التنس المفتوحة للولايات المتحدة، الأحد، وذلك بعدما ضرب بالكرة إحدى مراقبات الخطوط خلال مبارته أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا في نيويورك.

واستبعد المصنف الأول من المباراة في الدور الرابع بعد أن ضرب بالكرة بالخطأ الحكم التي سقطت أرضا فور تلقيها الضربة على مستوى الرقبة، وتقدم نحوها جوكوفيتش لمعاينتها والاعتذار منها.

وتوقفت المقابلة ليدور حديث قصير بين جوكوفيتش والحكم قبل أن يغادر الملعب ليكون الفوز تلقائيا من نصيب منافسه الإسباني. وغاب جوكوفيتش عن المؤتمر الصحفي، المنتظر يوم الإثنين، غير أنه عبر على حسابه الرسمي في الإنستغرام عن أسفه لما حدث.

وجاء في منشور طويل له أن "هذا الوضع جعلني حزينا للغاية...أخبروني في البطولة أنها بخير حمدا لله. أنا جد آسف لأنني سببت لها مثل هذا الضغط. كان غير مقصود وخطأ." وأضاف "لا أريد أن أفصح عن اسمها احتراما خصوصيتها".

وعلق على إقصائه قائلا " بالنسبة للإقصاء، أحتاج إلى العودة والعمل على خيبة أملي وتحويل كل هذا إلى درس لنموي وتطوري كلاعب وكإنسان".

مجدد اعتذاره إلى القائمين على البطولة.

وتداول مغردون فيديو يظهر لحظة ضرب جوكوفيتش للكرة التي اتجهت مباشرة نحو المراقبة وأصابتها على مستوى الرقبة ما جعلها تسقط أرضا.

كما أبدى مغردون تعاطفهم مع اللاعب الذي اقصي بسبب حادث غير مقصود من قبله.

وبخروج جوكوفيتش فقد ترك الباب أمام المنافسين المتبقين الذين لم يفز أي واحد منهم بلقب البطولة المفتوحة من قبل.