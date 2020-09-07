شاهد: فرق الإنقاذ الأمريكية تجلي مصطافين بالطائرات المروحية حاصرتهم الحرائق في كاليفورنيا

قامت فرق الإنقاذ الأمريكية ليلة السبت بإجلاء 207 أشخاص ونقلتهم إلى بر الأمان بعد حريق غابات حاصرهم في منطقة تخييم شهيرة في غابة سييرا الوطنية بكاليفورنيا، وهي واحدة من عشرات الحرائق التي اندلعت الأحد.

وقال مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا إن طائرات الهليكوبتر بلاك هوك وشينوك استخدمت في عمليات الإنقاذ التي بدأت في وقت متأخر من يوم السبت واستمرت حتى صباح الأحد. وأصيب ما لا يقل عن شخصين بجروح بالغة فيما أصيب عشرة آخرون بجروح متوسطة.

وتسبب الحريق الذي أطلق عليه اسم حريق الخور في تفحم أكثر من 184 كيلومترًا مربعًا من المساحات في المنطقة ضمت منازل ومخيمات.

واندلع الحريق يوم الجمعة، وبحلول ظهر يوم السبت استعت مساحته، حيث تجاوز على نهر سان جواكين وقطع الطريق الوحيد المؤدي إلى ماموث بول كامبغراوند، حسبما ذكر المتحدث باسم الغابات الوطنية دان تون التي تبعد بحوالي 467 كيلومترًا شمال لوس أنجلس.