اعتقال معارضة بيلاروسية أثناء محاولتها العبور إلى أوكرانيا

اعتقلت ماريا كوليسنيكوفا إحدى الشخصيات المعارضة البارزة في بيلاروسيا أثناء محاولتها العبور إلى أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولو الحدود البيلاروسية الثلاثاء. وقال الناطق باسم هيئة الحدود أنطون بيتشكوفسكي لوكالة فرانس برس إن كوليسنيكوفا اعتقلت أثناء محاولتها العبور خلال الليل مع عضوين آخرين في "مجلس التنسيق" المعارض تمكنّا من العبور إلى أوكرانيا.

واختفت كوليسنيكوفا وعضوان آخران في مجلس التنسيق" هما أنطون رودنينكوف وإيفان كرافتسوف الإثنين.

وقال بيتشكوفسكي إن رودنينكوف وكرافتسوف تمكنا من العبور إلى أوكرانيا، وأكدت السفارة الأوكرانية في مينسك لوكالة فرانس برس أنهما موجودان في البلاد. وأوضح بيتشكوفسكي إن كوليسنيكوفا محتجزة و"التحقيق جار لتقييم الوضع بشكل قانوني".

ونقلت وكالة "بيلتا" الإخبارية عن مسؤولين حدوديين أن الثلاثة حاولوا عبور الحدود في سيارة من طراز "بي إم دبليو" حوالى الساعة 4:00 صباح الثلاثاء.

وكوليسنيكوفا عضو في "مجلس التنسيق" المعارض الذي اتهمته السلطات "بتهديد الأمن القومي".

وتم تشكيل "مجلس التنسيق" لضمان انتقال سلمي للسلطة بعدما رفضت المنافسة الرئيسية للرئيس ألكسندر لوكاشنكو سفيتلانا تيخانوفسكايا، إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس بنسبة 80 بالمئة من الأصوات.

وقد أثارت الانتخابات المتنازع عليها احتجاجات واسعة النطاق تعرضت للقمع من جانب الشرطة. وطالبت ألمانيا وبريطانيا سلطات بيلاروس الاثنين بإجابات بعد اختفاء كوليسنيكوفا، وقال حلفاء إنها اختطفت من الشارع.

وكوليسنيكوفا البالغة من العمر 38 عاما هي الوحيدة من بين المعارضات التي رفضت مغادرة بيلاروس إلى المنفى.