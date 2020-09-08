شاهد: غرق العديد من المراكب خلال موكب بحري لمؤيدي دونالد ترامب في تكساس

غرقت خمسة قوارب على الأقل قبل يومين واصطدمت أخرى بالصخور، خلال موكب بحري نظمه مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بحيرة ترافيس في تكساس. ولم يوقع الحادث أي إصابات في صفوف المتظاهرين.

وتسبب تدفق العديد من القوارب وهي ترفع أعلاما مؤيدة لترامب في تكوين الأمواج التي جعلت الملاحة محفوفة بالمخاطر، ما أدى إلى وقوع الحوادث.

ونظم الموكب مجموعة خاصة نشطة على موقع فيسبوك، تطلق على نفسها اسم: "الملاحون مع ترامب". وما فتئت المواكب في التكرر منذ فصل الصيف مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويبلغ عدد المشاركين في المجموعة المؤيدة لترامب حوالي عشرة آلاف عضو، وهي تنظم ما يزيد عن عشرة مواكب في أنحاء البلاد كل نهاية أسبوع.

وهرع ترامب ليبث شريطا مصورا أثنى وشكر "الملاحين"، متحسرا على عدم إيجاده ما يكفي من الوقت حتى يكون على متن واحد من تلك المراكب، حتى يلوح بإحدى الأعلام على حد قوله.

لكن منتقدي ترامب لم يتركوا الفرصة تمر لكي يتسلوا بهذه الحادثة التعيسة، التي ألهمت الفكاهيين المقربين من الحزب الديمقراطي. وعلق الممثل الكوميدي برنت تيرن ساخرا من أحد أنصار ترامب قائلا: "لقد وجدوا صعوبة كبيرة في إنقاذي، لأنني لا أرتدي سترة نجاة، بما أنني لا أرتدي كمامة".