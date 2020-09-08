شاهد: إضراب بالحافلات وشلل في شوارع هندوراس بسبب تدابير الإغلاق جراء كورونا

شل عمال المواصلات في هندوراس الحركة في شوارع عدة مدن واغلقوا الطرقات بحافلاتهم لمطالبة الحكومة بتخصيص إعانات لهم بسبب نقص العمل بسبب إجراءات الإغلاق جراء تفشي وباء كوفيد -19.

وشكلت الحافلات حاجزا على الطريق السريع الذي يبرط ما بين تيغوسيغالبا والحدود مع السلفادور ونيكاراغوا، وكذلك الطريق الرئيسي الرابط ما بين سان بيدرو سولا ولاسيبا وتوكوا في منطقة البحر الكاريبي ومناطق أخرى من البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني للنقل خورخي لانزا "نطالب بإعانة، وإلغاء رسوم التعليم هذا العام والدفع الفوري للمساعدات التي أقرها الكونغرس الوطني والمقدرة بـ 8000 لمبيرا (حوالي 300 دولار)". وأضاف المتحدث أنه يجب تحديد مقدار الدعم خلال حوار مع السلطات الحكومية".

وأشار لانزا إلى أن معظم مالكي الحافلات وسيارات الأجرة في المدن وما بين المدن لم يعملوا منذ ستة أشهر لأن الحكومة سمحت بالتداول الجزئي لبضع وحدات النقل قبل أسبوعين فقط في إطار خطة تجريبية لإعادة فتح الاقتصاد.

وتستعد هندوراس لرفع تدابير الإغلاق على الرغم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وكشف تقرير رسمي الأحد عن تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، في الوقت الذي يبلغ عدد الفحوصات حوالي 895 فحصًا فقط. وتسجل هندوراس 49339 حالة إصابة مؤكدة و2007 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء.