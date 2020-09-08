شاهد: توم كروز يرمي بنفسه من منحدر جبلي خلال تصوير مشهد لفيله القادم دون معدات حماية

لايزال الممثل الأمريكي توم كروز يذهل جمهوره في أفلام الحركة والأكشن رغم تقدمه في السن (58 عاما)، ويبدو أن لا شيء مستحيل معه رغم "مهماته المستحيلة" التي توكل إليه في أفلامه.

ويكسر توم كروز الخط الرفيع بين الواقع والسينما من أجل تجسيد مشاهد واقعية قد تظن أنه تم الاستعانة فيها بمؤثرات بصرية. ففي فيديو نشرته شبكة "أن أر كي" الأحد، وتداوله مغردون على تويتر وإنستغرام يظهر توم وهو يقوم بحركة جريئة جدا وخطيرة دون الاستعانة بالممثل البديل.

وقام قام كروز بتصوير مشهد مطاردة وهو يقود دراجة نارية عند جسر مقطوع شيد عند مرتفعات جبلية شاهقة.

وفي الفيديو يظهر توم وهو يقود الدراجة بأقصى سرعة فيما تتبعه طائرة هليكوبتر مزودة بكاميرا لتصويره، وعندما يصل توم إلى نهاية الجسر ينفذ قفزة عالية في الهواء ويسقط بعدها بسرعة هائلة نحو المنحدر.

واستعان الممثل بمظلة للهبوط بأمان على الأرض فيما تهشمت الدراجة النارية في المنحدر الجبلي.

وتم تصوير هذه اللقطات في إطار فيلمه القادم "مهمة مستحيلة 7" الذي استأنف العمل عليه في النرويج بعدما توقف لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وكان مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري قد قام بنشر صورة على حسابه على إنستغرام للجسر الذي استخدم لتصوير المشهد وارفقه بتعليق "أكشن #مهمة مستحيلة7 اليوم 1".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها توم مشاهد خطرة بنفسه، إذ يعرف عنه تصميمه على تنفيذ أخطر اللقطات شخصيا للحصول على تجربة واقعية قدر الإمكان.

ففي فيلمه مهمة مستحيلة (فال أوت) قام بقيادة طائرة هليكوبتر خلال مشهد تعرضه للمطاردة إضافة إلى قيامه بقفزة من طائرة عسكرية.

وتدرب كروز على تنفيذ مشهد القفز عدة مرات حيث ذكر القائمون على العمل عام 2018 أن كروز حرص على أداء 5 قفزات يوميا من الطائرة والهبوط على الأرض بمظلة لعدة أيام قبل تصوير المشهد.

وفي الفيديو المرفق أدناه من شركة بارمونت للإنتاج السينمائي يوثق كواليس التحضير لهذه اللقطة وكيف تم العمل عليها لأيام من أجل الخروج بنتيجة مذهلة، والتمتع بتجربة مشاهدة تحبس الأنفاس.