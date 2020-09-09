لاعبة كرة قدم كندية متوجة ببرونزية الألعاب الأولمبية 2016 تكشف أنها متحولة جنسيا

خرجت لاعبة وسط المنتخب الكندي للسيدات في كرة القدم ريبيكا كوين إلى العلن، كاشفة بأنها متحولة جنسياً، في منشور لها نشرته الثلاثاء على انستغرام.

وقالت ابنة الـ 25 عاما التي توجت مع المنتخب الكندي للسيدات، ببرونزية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016، وشاركت مع بلادها في مونديال السيدات عام 2019، أنها تهدف من الكشف عن تحولها جنسيًا إلى مساعدة أشخاص مثلها، في الشعور بالأمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت كوين التي تدافع عن ألوان أو أل راين في دوري كرة القدم الأمريكي قائلة "نظرا لأني عشت كشخص متحول جنسيا بشكل علني لأعوام طويلة مع الأشخاص الذين أحبهم كثيرا، تساءلت دائما متى سأخرج إلى العلن؟" (للكشف عن تحولها جنسيًا).

ريبيكا كوين تقف الثانية على اليسار من جدار الصد أمام ركلة حرة من الأمريكية لبندسي هوران خلال مباراة ودية. 2017/11/09 داريل ديك/أ ب

وأضافت الكندية التي تحمل حاليا ألوان نادي فيتسيو السويدي على سبيل الإعارة "أردت أن يراني الأشخاص المثليون الذين لا يرون أشخاصا مثلهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أعلم أن هذا الأمر أنقذ حياتي منذ أعوام".

المدافعة الكندية ريبيكا كوين تلاحقها الأمريكية ميغان ربينوي خلال مقابلة ودية في كاليفورنيا. 2017/11/12 إريك ريسبرغ/أ ب

وباتت كوين من أبرز مزاولي الرياضات الجماعية في أمريكا الشمالية الذين يكشفون عن تحولهم جنسيا، وهي سارت على خطى الأمريكي كريس موزيير الذي بدأ مسيرته في رياضة الترياثلون كامرأة، قبل أن يدافع عن ألوان بلاده كرجل منذ 2015.