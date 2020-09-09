لاعبة كرة قدم كندية متوجة ببرونزية الألعاب الأولمبية 2016 تكشف أنها متحولة جنسيا

لاعبة كرة قدم كندية متوجة ببرونزية الألعاب الأولمبية 2016 تكشف أنها متحولة جنسيامحادثة
خرجت لاعبة وسط المنتخب الكندي للسيدات في كرة القدم ريبيكا كوين إلى العلن، كاشفة بأنها متحولة جنسياً، في منشور لها نشرته الثلاثاء على انستغرام.
وقالت ابنة الـ 25 عاما التي توجت مع المنتخب الكندي للسيدات، ببرونزية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016، وشاركت مع بلادها في مونديال السيدات عام 2019، أنها تهدف من الكشف عن تحولها جنسيًا إلى مساعدة أشخاص مثلها، في الشعور بالأمان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت كوين التي تدافع عن ألوان أو أل راين في دوري كرة القدم الأمريكي قائلة "نظرا لأني عشت كشخص متحول جنسيا بشكل علني لأعوام طويلة مع الأشخاص الذين أحبهم كثيرا، تساءلت دائما متى سأخرج إلى العلن؟" (للكشف عن تحولها جنسيًا).
وأضافت الكندية التي تحمل حاليا ألوان نادي فيتسيو السويدي على سبيل الإعارة "أردت أن يراني الأشخاص المثليون الذين لا يرون أشخاصا مثلهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أعلم أن هذا الأمر أنقذ حياتي منذ أعوام".
وباتت كوين من أبرز مزاولي الرياضات الجماعية في أمريكا الشمالية الذين يكشفون عن تحولهم جنسيا، وهي سارت على خطى الأمريكي كريس موزيير الذي بدأ مسيرته في رياضة الترياثلون كامرأة، قبل أن يدافع عن ألوان بلاده كرجل منذ 2015.