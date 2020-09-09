شيكات من ترامب والوجهة مواطنون نمساويون وآخرون متوفون!

أصدرت الحكومة الأمريكية خلال جائحة كورونا، شيكات بقيمة 1200 دولار لملايين الأمريكيين بقصد المساعدة في الأزمة. وتلقت البنوك النمساوية أكثر من 100 شيك من هذا القبيل.

وبحسب ديوان المحاسبة، فقد تم دفع 160 مليون دفعة بنهاية مايو/أيار أي ما مجموعه حوالي 269 مليار دولار.

وصل شيك مساعدة لأحد المتقاعدين في لينز النمساوية، يتلقى الرجل البالغ من العمر 73 عامًا معاشًا شهريًا صغيرًا من ولاية نيوجيرسي لأنه عمل هناك لمدة ثلاث سنوات في السبعينيات. ولكن المغلف احتوى أيضًا على شيك لزوجته بنفس المبلغ، التي لم تزر أمريكا من قبل.

ويقول مانفريد بارنريتر الذي استفاد هو الآخر من شيكات المساعدة في النمسا: ""عندما عدنا من عطلتنا، نظرت في صندوق البريد واعتقدت أنها الرسالة المعتادة من الولايات المتحدة. ثم رأيت المرسل" خزانة الولايات المتحدة "و" مساعدة للأثر الاقتصادي - الرئيس دونالد ترامب ".

ويبدو أن وزارة الخزانة الأمريكية لم تنسق خطواتها بخصوص مراجعة البيانات مع سجلات المتوفين، إذ اتضح أن الحكومة الأمريكية قد دفعت شيكات مماثلة لحوالي مليون متوفي عن طريق الخطأ.

يجدر بالذكر بأن شيكات المساعدة استغرقت وقتا طويلا، لأن الرئيس أراد أن يرى توقيعه على تلك الشيكات.