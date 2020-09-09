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الولايات المتحدة الأمريكية

كيم كارداشيان تعلن وصول برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلتها إلى ختامه

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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كيم كارداشيان وكيلي جينر في حفل فانيتي فير أوسكار في بيفرلي هيلز، 9 فبراير 2020
كيم كارداشيان وكيلي جينر في حفل فانيتي فير أوسكار في بيفرلي هيلز، 9 فبراير 2020   -   حقوق النشر  AP Photo
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أعلن أبطال مسلسل تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان الثلاثاء أن هذا العمل، الذي جعل من المشاركين فيه نجوما عالميين، سيتوقف في العام المقبل، في خبر من شأنه إحداث خضة في القطاع.

وكتبت كيم كارداشيان أشهر الشقيقات في العائلة، عبر حسابها على "إنستغرام" الذي يضم 188 مليون متابع: "اتخذنا بحزن القرار الصعب كعائلة بأن نقول وداعا لمسلسل "كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز"، وأضافت ابنة المحامي المتحدر من أصل أرمني روبرت كارداشيان، الذي توكّل خصوصا عن أو. ج. سيمبسون: "بعد ما يقرب من 14 عاما و20 موسما ومئات الحلقات والكثير من البرامج المشتقة، نشعر بامتنان بالغ لجميعكم، أنتم الذين شاهدتمونا طوال هذه السنوات، في الأيام الحلوة والمرة ولحظات الفرح والدموع والعلاقات الكثيرة والأطفال".

وأوضحت سيدة الأعمال وزوجة كانييه ويست: "موسمنا الأخير سيبث في مطلع العام المقبل سنة 2021"، وتابعت قائلة: "لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه اليوم من دون "كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز". هذا البرنامج صنع من نحن اليوم وسأبقى ممتنة أبدا لجميع الذين ساهموا في صنع مسيراتنا وفي التغيير الذي حصل في حياتنا إلى الأبد".

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To our amazing fans - It is with heavy hearts that we’ve made the difficult decision as a family to say goodbye to Keeping Up with the Kardashians. After what will be 14 years, 20 seasons, hundreds of episodes and numerous spin-off shows, we are beyond grateful to all of you who’ve watched us for all of these years – through the good times, the bad times, the happiness, the tears, and the many relationships and children. We’ll forever cherish the wonderful memories and countless people we’ve met along the way. Thank you to the thousands of individuals and businesses that have been a part of this experience and, most importantly, a very special thank you to Ryan Seacrest for believing in us, E! for being our partner, and our production team at Bunim/Murray, who’ve spent countless hours documenting our lives. Our last season will air early next year in 2021. Without Keeping Up with The Kardashians, I wouldn’t be where I am today. I am so incredibly grateful to everyone who has watched and supported me and my family these past 14 incredible years. This show made us who we are and I will be forever in debt to everyone who played a role in shaping our careers and changing our lives forever. With Love and Gratitude, Kim

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كذلك نشرت والدتها كريس جينر مديرة أعمال العائلة، البيان الذي يحمل توقيع الشقيقات الثلاث كورتني وكيم وكلويه، إضافة إلى والدتهن وشقيقهن روب والأختين غير الشقيقتين كيندال وكايلي جينر وسكوت ديسيك والد أطفال كورتني الثلاثة.

لم تقدم العائلة أي تفسير للقرار.

ويأتي هذا النبأ بعدما أعلن نجم الراب كانييه ويست الذي له من كيم كارداشيان أربعة أطفال، ترشحه إلى البيت الأبيض، وكان قد أدلى أخيرا بتصريحات غامضة وصفت بأنها غير متزنة دفعت زوجته إلى الحديث مجددا عن معاناته "اضطرابات ثنائية القطب" وحتى طلب "التعاطف" مع وضعه.

جعل برنامج التلفزيون الواقع من أفراد العائلة نجمات صفحات مجلات المشاهير، وقد سمحت نجوميتهن بتحقيق ملايين الدولارات من خلال خوضهن مجالات كثيرة بينها إطلاق مستحضرات تجميل وعطور وعرض الأزياء.