أكثر من 300 ألف وفاة جراء فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الـ 300 ألف وفاة، وفق بيانات رسمية.

وفي حين لا تزال البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، أكثر بلدان القارّة تضرّراً من الوباء بـ 4.162.073 إصابة من بينها 127464 حالة وفاة، فقد تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البيرو عتبة الـ 30 ألف وفاة.

والبيرو البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أصبحت الدولة الأولى في العالم على صعيد معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان9328 وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفقاً لتصنيف نشرته جامعة جونز هوبكنز. وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البيرو 691500 مصاب توفي منهم أكثر من 30 ألفاً.

والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بـ 189557 وفاة، تليها البرازيل بـ 127464 وفاة ثم الهند بـ 72.775 وفاة ثم المكسيك بـ 67781 فبريطانيا بـ 41.586 وفاة.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ أن دولاً عدّة لا تجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى الأولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما تعاني دول أخرى من إمكانات مادية محدودية لإجراء العدد اللازم من الفحوص.