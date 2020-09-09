وزير روسي: رفض ألمانيا للتعاون في قضية نافالني يعتبر عملاً عدائياً

احتجت موسكو الأربعاء لدى السفير الألماني على "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والانذارات" التي تطلقها ألمانيا في قضية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني، محذرة من أن رفض ألمانيا تسليمها ملف نافالني يعتبر "عملاً عدائياً".

هذا واعتبرت الخارجية الروسية، أن الحكومة الألمانية تستغل قضية نافالني "لتشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية".

ونددت روسيا بما وصفته "حملة تضليل" تهدف إلى التعبئة من أجل فرض عقوبات جديدة".

جاء هذا التصريح بعدما دعت القوى الكبرى في "مجموعة السبع" إلى إحالة مرتكبي عملية تسميم نافالني إلى القضاء "بشكل عاجل".