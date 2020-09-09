روسيا تندد بحملة "تضليل" في قضية نافالني تهدف لفرض عقوبات عليها

نددت روسيا الأربعاء "بحملة تضليل" تهدف الى فرض عقوبات جديدة عليها وذلك بعدما دعت القوى الكبرى في مجموعة السبع الى إحالة منفذي عملية تسميم المعارض اليكسي نافالني الى القضاء "بشكل عاجل".

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "حملة التضليل الجارية هي الدليل الواضح على أن الذين يقفون وراءها لا تهمهم صحة نافالني وانما يسعون الى التعبئة من أجل فرض عقوبات".

وكانت الدول الأعضاء في مجموعة السبع قد حضت روسيا الثلاثاء على كشف المسؤولين عن "التسميم المؤكد" للمعارض اليكسي نافالني و"الإسراع" في إحالتهم على القضاء. وأكد وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا في بيان مشترك أنهم "موحدون في التنديد، بأشد العبارات الممكنة، بالتسميم المؤكد لأليكسي نافالني".