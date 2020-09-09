عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

اليونان

شاهد: إخلاء أكبر مخيم لاجئين في اليونان وأوروبا جزئياً بعد اندلاع حريق

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
euronews_icons_loading
لاجئون ومهاجرون يفرون من مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد اندلاع حريق، 9 سبتمبر 2020
لاجئون ومهاجرون يفرون من مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد اندلاع حريق، 9 سبتمبر 2020   -   حقوق النشر  Panagiotis Balaskas/ AP
حجم النص Aa Aa

أعلنت فرق الإطفاء في جزيرة ليسبوس اليونانية أنّها أخلت جزئياً مخيّم موريا للاجئين فجر الأربعاء إثر اندلاع حرائق متفرّقة امتدّت نيرانها إلى داخل هذا المخيّم، الأكبر في اليونان وسائر أوروبا.

وقالت فرق الإطفاء في بيان إن "حرائق متفرّقة" اندلعت حول المخيّم وداخله أيضاً استدعت إخلاءه جزئياً.

يعد موريا أكبر مخيّم للاجئين في أوروبا وأكثرها قسوة، ويؤوي حالياً ما يقرب من 12.700 طالب لجوء، أكثر بأضعاف من طاقته الاستيعابية.