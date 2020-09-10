إغلاق حديقة الحيوان في أبيدجان بسبب سوء التغذية وهروب ضبع

أقفلت سلطات ساحل العاج حديقة للحيوانات في أبيدجان بعد هروب ضبع منها، وهو ما جاء ليتوّج مجموعة مشاكل تعانيها هذه الحديقة. وأفاد بيان لوزارة المياه والغابات بأن "حديقة أبيدجان الوطنية مغلقة لإجراء عملية تدقيق". وأشار البيان إلى أن "القبض ألقِيّ من دون صعوبات على الضبع التي هربت من الحديقة، فتمت إعادتها إلى قفصها".

وكانت الضبع فرّت بعد الظهر متسببةً بذعر وفوضى في حي لاس بالماس المجاور للحديقة، إذ راحت تتنقل بين المباني والسيارات، من دون أن تهاجم أحداً.

ويأتي هذا الحادث بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة أسد يعاني الجوع واتهامات بإساءة معاملة الحيوانات.

وذكّر ناطق باسم وزارة المياه والغابات في تصريح لوكالة فرانس برس بأن الوزارة عيّنت عام 2019 بديلاً من مدير الحديقة وأطلقت برنامجاً لإعادة تأهيلها.

وأضاف أن "المشاكل المتتالية" استدعت إغلاق الحديقة التي تضم نحو 350 حيواناً بينها أسود وفيَلَة. لإجراء تدقيق يتوقع أن يستمر شهراً"، بالتعاون مع "شركاء عالميين".