اليابان توظف آلات ذكية لبيع وتوزيع الكمامات المصنوعة من القماش عالي الجودة

وظفت مدينة هاماماتسو اليابانية آلات بيع ذكية متخصصة لتوزيع كمامات وأقنعة الوجه، تم تركيبها بتعاون مشترك بين مسؤولين محليين في المدينة ومجموعة صناعية. وذلك بالقرب من محطة هاماماتسو في غرب اليابان والتي تشهد اكتظاظا بالمارة طيلة النهار.

توفر الآلة للزبائن 18 نوعا مختلفا من الأقنعة المصنوعة من أقمشة ناعمة ومريحة تم إنتاجها محليا. حتى أن بعض أنواع الأقنعة تم تصميمها لتُشعر مرتديها بالبرودة أثناء حرارة الصيف الحارقة، وسعر الأرخص بينها يعادل 6 دولارات تقريبا.

ويقول مسؤول في مدينة هاماماتسو:"أن البيع وجها لوجه لم يعد بالأمر السهل، لذلك تتيح هذه الآلة للزبائن شراء الأقنعة المحلية في أي وقت يشاؤون ودون خرق قواعد التباعد الاجتماعي".