الرئيس عون: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملاً تخريبياً

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إن حريق مرفأ بيروت قد يكون عملاً "تخريبياً" أو نتج عن "خطأ" أو "إهمال"، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اندلاع النيران التي أعادت إلى أذهان اللبنانيين الانفجار المروّع.

وقال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الرئاسي، "حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال" معتبراً أنّه "في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين" له.

وقال في تغريدة أخرى إنه طلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال، تضم ممثلين عن الاجهزة الأمنية وشركة المرفأ، لوضع تنظيم جديد للعمل في المرفأ وتأمين السلامة العامة فيه.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن ما حصل في المرفأ اليوم ومهما كانت أسبابه هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعاً واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع"