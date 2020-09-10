شاهد: الشرطة الإسبانية تقبض على مصابة بكوفيد أثناء محاولتها ركوب الأمواج

قبضت الشرطة الإسبانية على راكبة أمواج شابة لعدم احترامها قواعد الحجر الصحي المفروضة في البلاد وخروجها من المنزل رغم إصابتها بفيروس بكوفيد-19.

وتم تصوير الفيديو على شاطئ سان سيباستيان في شمال إسبانيا وتداوله مستخدمون على تويتر. حيث تظهر فيه مجموعة من عناصر شرطة إقليم الباسك وهم يحاولون إخراج الفتاة من الماء عنوة، ثم مرافقتها من قبل أشخاص يرتدون بزات عازلة.

ووفقا لمصور مقطع الفيديو فإن الفتاة تعمل حارسة في فريق الإنقاذ على الشاطئ الشهير نفسه. لكن الشرطة قالت إنها تلقت بلاغا عن وجود "فتاة نتيجة فحصها الطبية كانت إيجابية. لكنها كانت في إجازة مرضية تمارس ركوب الأمواج بدلا من الحجر الوقائي في المنزل".

وفي مطلع هذا الأسبوع أصبحت إسبانيا أول بلد في أوروبا الغربية يتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا المستجد فيه نصف مليون إصابة.