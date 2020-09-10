البرلمان الأوروبي يقصي الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي من "مجموعة حائزي" جائزة ساخاروف

أقصى البرلمان الأوروبي الخميس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي من "مجموعة حائزي" جائزة ساخاروف الحقوقية المرموقة بسبب "موافقتها" على جرائم بلادها ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

ومنح البرلمان الأوروبي الناشطة الديمقراطية السابقة أعلى جائزة أوروبية لحقوق الإنسان في العام 1990، قبل عام من حصولها على جائزة نوبل للسلام، لكنّه قرر الآن عدم إشراكها في الأحداث الخاصة بالفائزين. وأوضح مصدر مقرب من البرلمان أن الجائزة مُنحت لأعمال سو تشي قبل عام 1990 وبالتالي لا يمكن سحبها، مشيرا إلى أنّ الاستبعاد هو أقوى عقوبة متاحة لأعضاء البرلمان الأوروبي.