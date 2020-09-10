تكنولوجيا: آبل تنتج "آي كمامة" بعد إنتاج "آيفون" و"آي باد" و"آي بود"

صمّمت الفرق التي تعمل على إنتاج "آيفون" و"آي باد" في شركة "آبل" الأميركية كمّامة واقية "فريدة من نوعها"، ستخصص للعاملين في متاجرها البيع، بحسب ما أشارت إليه تقارير صادرة في صحف أميركية.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تفصح عن صور الكمامات الجديدة ولكن بحسب ما تقوله صحيفة "بلومبرغ " إن الكمامات الجديدة ستتمتّع "بمظهر فريد"، وستغطّي "الأنف والذقن" كما سيكون بمقدور لابسيها تعديلها كما تناسبهم.

ويضيف المصدر ذاته أن الكمامة ستحتوي على عدّة طبقات كما أنه سيكون من الممكن غسلها وإعادة استخدامها بعد الغسيل خمسَ مرّات، وأن فرق تصميم "آيفون" و"آي باد" هي التي عملت على تصميم الكمامة.

وكانت الشركة الأميركية عملت منذ نيسان/أبريل الفائت على تأمين بعض معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة أو أغطية الوجه البلاستيكية للعاملين في المجال الطبي بشكل عام.

وكان تيم كوك، المدير التنفيذي لعملاق التكنولوجيا، أعلن منذ نيسان/أبريل الفائت أن الشركة "ستتبرّع بعشرين مليون قناعاً للعاملين في القطاع الطبي داخل الولايات المتحدة".

كذلك، في زمن كوفيد-19، صممت الشركة "فايس شيلدز" (دروع لحماية الوجه) حيث تعمل على بيع مليون منها أسبوعياً.