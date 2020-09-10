شاهد: عمال بالآلاف يحتجون أمام البرلمان الألماني للمطالبة بالدعم الحكومي

نظم الآلاف من العاملين في قطاع تنظيم الفعاليات والنشاطات، مظاهرة للمطالبة بالدعم حكومي بعدما تسببت جائحة كورونا في توقف نشاطاتهم ما أثر على مداخيلهم، ووضع المحتجون قمصانهم أمام البرمان الألماني تعبيرا عن احتجاجهم.