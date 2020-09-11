شاهد: أنثى نمر الثلوج "آهافا" تخرج لرؤية العالم بعد 3 أشهر من ولادتها

بعد ثلاثة أشهر على ولادتها تخرج أنثى نمر الثلج الصغيرة "أهافا" في ظهورها الأول للزوار بحديقة حيوانات شيكاغو الأمريكية. وتعني كلمة آهافا باللغة العبرية "حب".

تعتبر نمور الثلوج من الأنواع المهددة بخطر الانقراض وموطنها الطبيعي السلاسل الجبلية الممتدة عبر آسيا الوسطى والجنوبية، وتفضل الحياة على قمم الجبال الشاهقة.

تقلصت أعدادها بشكل كبير في القرون الأخيرة بسبب الصيد وتجارة الفراء. كما تعرض الكثير منها للقتل على يد مزارعين خوفا منهم على قطعان الماشية أو بسبب النزاعات المسلحة المستمرة على سفوح الجبال الأفغانية، الموطن الطبيعي الرئيسي لها بعد الصين.

يقدر علماء الأنواع عدد ما تبقى من هذا القطط المذهلة حول العالم ما بين 3500 و 7000 نمر فقط.