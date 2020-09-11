القاعدة تهدد صحيفة شارلي إيبدو مرة أخرى لإعادة نشرها الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام

هدد تنظيم القاعدة صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية بهجوم مماثل لذلك الذي حدث عام 2015 وطال موظفيها، وذلك بعد إعادة نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، وفق ما ذكر الجمعة موقع سايت الذي يتابع نشاطات المتطرفين.

وحذرت القاعدة في نشرتها "أمة واحدة" الصحيفة الساخرة بأنها ستكون مخطئة إذا ما اعتقدت أن اعتداءات 2015 كانت لـ"مرة واحدة" فقط، بعد إعادة نشرها "رسوما حقيرة" في عدد لمناسبة بدء محاكمة المشتبه بتنفيذهم الاعتداء في باريس.

وجاءت هذه التصريحات في النسخة الإنجليزية من النشرة التي أحيت ذكرى هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 التي نفذها التنظيم.

وذكرت "أمة واحدة" أن رسالتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي "نفسها" التي وجهتها إلى فرنسوا هولاند الذي كان رئيسا خلال اعتداءات عام 2015.

وقالت إن فرنسا بقيادة ماكرون "أعطت الضوء الأخضر" لإعادة نشر الرسوم.

وفي كانون الثاني/يناير 2015، استهدف المتطرفون شريف وسعيد كواشي وأميدي كوليبالي صحيفة شارلي إيبدو وقتلوا 17 شخصًا بينهم عدد من أبرز محرري الأسبوعية الساخرة، إضافة إلى ثلاثة عناصر شرطة وعامل وزبائن في محل لبيع الأطعمة اليهودية.

وتشهد المحاكمة التي بدأت في 2 أيلول/سبتمبر ومن المتوقع أن تستمر حتى تشرين الثاني/نوفمبر محاكمة 14 مشتبها بهم في المشاركة بالاعتداء، على الرغم من مقتل جميع الجناة.

وقال لوران سوريسو رئيس تحرير شارلي إيبدو والمعروف باسم ريس الذي أصيب بجروح بليغة في كتفه خلال الاعتداء أنه غير نادم لإعادة نشر الرسوم.

وأضاف "ما أنا نادم عليه هو رؤية الناس يحاربون قليلا للدفاع عن الحرية. إذا لم ندافع عن حريتنا سنعيش كالعبيد وسنروّج لعقيدة مميتة".

واستدعت إعادة نشر الرسوم من قبل شارلي إيبدو إدانات جديدة من دول بينها إيران وباكستان وتركيا.

لكن سوريسو الذي يعيش اليوم في ظل حراسة دائمة على مدار الساعة قال إنه كان لزاما عليه إعادة نشر الرسوم.

وقال "اذا تخلينا عن الحق بنشر هذه الرسوم، فان هذا يعني أننا كنا مخطئين بفعل ذلك" في المقام الأول.